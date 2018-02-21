Bu sene Amerika'da 5G'ye geçecek olan bölgeler açıklandı. Bakalım AT&T ilk olarak hangi bölgelerde 5G teknolojisini sunacak?

Amerika'nın ünlü operatör servisi AT&T bu sene içinde belirlediği bölgelerde 5G'yi kullanıma sunacağını açıkladı. Nesnelerin interneti için büyük bir atılım olan 5G teknolojisi için geri sayım başladı.

AT&T'nin açıklamalarına göre bu sene içinde Amerika'nın Dallas, Atlanta ve Texas bölgelerinde 5G kullanıma sunulacak. Fakat 5G destekleyen telefonlar henüz piyasada yer almıyor.



999 dolarlık iPhone X bile 5G'yi desteklemiyor. Qualcomm X50 modem ile 5G'ye adım atacak olan Androşd cephesinden en erken olarak 2019'un sonunda bu geçişe ayak uyduracak.

Bu yılın sonunda tanıtımı yapılacak olan iPhone modellerinde ise 5G için adım atılacak cihazın içinde modem 5G'yi toerik olarak destekleyecek.