AMD Ryzen işlemcilerinin fiyatları netleşmeye başlıyor. İşte fiyatlar..

AMD Ryzen işlemcileri hakkında yeni detaylar gelmeye başladı. Bununla birlikte AMD'nin merakla beklenen Ryzen serisi işlemcilerin tepe modellerine ait ilk detaylar gelmeye başladı.

Tanıtıldığı günden bu yana hakkında birçok haber çıkan AMD Ryzen işlemcisinin şimdi de fiyat bilgisi sızdırıldı. Kısa bir süre önce modelleri ve model farklılıklarıyla ortaya çıkan işlemcilerin, şimdi de fiyat bilgileri sızdırıldı. Bununla birlikte tepe modellerine ait fiyat bilgileri de ortaya çıktı. Resmi olarak bu bilgiler onaylanmış değil ancak gelen bilgilere göre AMD Ryzen ailesinin en güçlü modeli olan AMD Ryzen R7 1800X modeli 490 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Bununla birlikte Ryzen R7 1700X'inde gelmesi bekleniyor. Extended Frequency Range (XFR) özelliğine sahip olması beklenen işlemcinin fiyatı ise 382 dolar olarak görüntülenmiş durumda. Son olarak R7 1700 işlemcisinin de fiyatı listelendi. XFR özelliği olmayan bu yüzden 65 W TDP değeriyle dikkat çeken işlemcinin fiyatı ise 316 dolar olarak görüntülendi.

Peki siz AMD Ryzen işlemcilerinin fiyatını nasıl buluyorsunuz?