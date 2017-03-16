Donanım dünyasının son zamanlarda dikkat çeken işlemcilerinden biri olan Ryzen ailesine yeni bir üye katıldı.

Bugün AMD, bir sonraki işlemci serisini Ryzen hattında Ryzen 5'i duyurdu. Bu yeni 4 çekirdekli ve 6 çekirdekli işlemciler hakkında. Bu yeni 4 çekirdekli ve 6 çekirdekli işlemciler hakkında elimden geldiğince bilgi aktarmaya çalışacağım.

Ödül kazanan (ve en çok satan) Ryzen 7'yi bu ayın başlarında piyasaya sürdükten sonra AMD, bugün 11 Nisan 2017 Salı günü dört Ryzen 5 işlemciyi piyasaya çıkacağını duyurdu. Bu yeni ana işlemciler yenilik getirmek için tasarlandı. CPU pazarı, oyuncular ve yaratıcılar için yıkıcı bir fiyat / performans oranı sunuyor. Mercury Research'e göre, geçen yıl satılan tüm CPU'ların% 95'i 225 $ 'dan daha azdı.CPU pazarı, oyuncular ve yaratıcılar için yıkıcı bir fiyat / performans oranı sunuyor. Mercury Research'e göre, geçen yıl satılan tüm CPU'ların% 95'i 225 $ 'dan daha azdı.

Yüksek performanslı modeller arasında fiyat ve performansı açısından ses getiren AMD şimdi de Ryzen 5 işlemcileri için kolları sıvadı.

Peki AMD Ryzen 5 hangi özelliklere sahip olacak?

Donanım dünyasının dikkat çeken işlemcilerinden biri olan Ryzen ailesinin yeni üyesi ilk olarak 6 çekirdek 12 thread ve 4 çekirdek 8 thread olmak üzere iki farklı yapı olarak piyasaya sunulacak olup toplamda işlemci ailesinde 5 model olacak. Serinin tepe modeli olarak 1600X işlemcisi karşımıza çıkıyor. Ardından 6 çekirdek - 12 thread yapıya sahip olan işlemci, 3.6 GHz baz frekans hızına ve 4.0 GHz Boost frekans hızına sahip.

16 MB L3 cache bellek dışında 95Q TDP değerine sahip olan işlemcinin fiyatı 249 dolar olarak belirlendi. Ayrıca bu işlemcinin Intel cephesindeki en önemli rakibi böylelikle Core i5-7600K işlemcisi oldu. Intel'deki rakibiyle benzer fiyat aralığına sahip olan yeni Ryzen işlemcici CPU performansına daha etkileyici. Yüzde 69 daha başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

AMD Ryzen R5 işlemci ailesi ise 11 Nisan tarihi itibariyle satışta olacak. Oyuncular ve geliştiriciler için iyi bir performans sunacağını tahmin ediyorum. Ryzen, "Nihayetinde PC pazarının neredeyse her bölümünde yenilik ve rekabet yaratacak ve Ryzen 5, bu yolculukta milyonlarca PC kullanıcısı için yeni hesaplama performansı seviyeleri elde etmek üzere tasarlanmış bir sonraki büyük adım" ifadelerini kullandı.

AMD Bilgisayar ve Grafik Grubu Genel Müdürü ve Genel Müdürü. "AMD, yüksek performanslı masaüstü pazarını bu ayın başlarında Ryzen 7 ile canlandırdı ve AMD Ryzen 5," Zen "çekirdeğinin gücünü ve verimliliğini kullanıcıların pazardaki 300 doların altındaki popüler segmentinde getirdi."

Ryzen 5 serisinin duyurusu ile AMD, varolan ve gelecekteki oyun başlıklarının Ryzen'den tam olarak yararlanmasını sağlamak için mükemmel oyun performansı sunma konusundaki kararlılığını yineledi.

Peki siz yeni işlemciler için ne düşünüyorsunuz?