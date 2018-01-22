Amazon, kasa ve kasiyeri olamayan dünyanın ilk süper marketini açtı. İşte Detaylar...

Amazon'un bir yıldır test ettiği kasiyersiz süpermarketi Amazon Go bugün kapılarını sonuna kadar açtı. Amazon Go'da ürünlerin çoğunluğu sandviçler, içeçekler ve salatalardan oluşmaktadır.

Amazon Go'nun sunmuş olduğu en büyük fayda uzun sıraların olmamasıdır. Mağazaya gitmeden önce Amazon Go uygulamasını telefonunuza indirmeli ve uygulama üzerinden Amazon hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ardından eşyaları toplayıp sepetinize koyabilirsiniz. İşiniz bittiği zaman mağazadan çıkıyorsunuz ve Amazon hesabınıza ücret otomatik olarak yansıtılıyor.

Kameralar sizi izleyecek ve aldığınız eşyaları tanımlayacak. Öğeleri alışveriş sepetinize eklemek için telefonunuza bağlanan sistemler bulunuyor. Bu sistem Amazon'un bulut servislerini, makine öğrenimini ve büyük ihtimalle yüz tanıma özelliğinide kullanarak işleyecek.

Değişkenler sistemi strese koyabilir. Önümüzdeki günlerde sistemin nasıl ilerlediğini daha iyi göreceğiz. Amazon bu yolda başarılı olursa diğer mağaza zincirleri içinde bu teknolojiyi lisanslandırması karlı olacaktır.

Siz Amazon Go'nun kasiyersiz marketini nasıl buldunuz?