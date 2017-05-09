Amazon, Echo Show'u resmi olarak açıkladı. Çoğu Amazon ürününde olduğu gibi, Show da şirketin kendi hizmetleri ile en iyi şekilde çalışır.

Bugün Amazon, uzun süredir söylentilere sahip olan ekran tabanlı Echo cihazını resmi hale getirdi. Echo Show temelde, kendisine bağlı bir dokunmatik ekran ve kamera ile kullanıcılara eşlik ediyor. En yeni Alexa'nın verdiği bu ürün, ilk defa bir ekran ekledi. Ancak yeni cihazla ilgili bilgi sızıntısında, sanal asistanı tanıtan ekran hakkında daha ilginç ayrıntılardan bir kaçını kaçırmış olabilirsiniz.

Echo Show'daki yedi inç dokunmatik ekrana rağmen, kesinlikle bir tablet değil. Echo Show, yalnızca sesli Echo hoparlörlerde olduğu gibi Echo becerilerini çalıştırmak için oluşturulmuştur. (Geliştiriciler, mevcut becerilere görsel bileşenleri ve doğrudan video bağlantıları ekleyebileceklerdir.) Böylece, Amazon'un kendi Fire OS uygulamalarını Google Play Store'dan çok daha az bir şeyle çalıştıramayacaksınız. Echo Show, Echo cihazları ve Alexa uygulaması arasında sesli çağrılara ve direkt mesajlar alabilme özelliğine sahip olsa da, açılabilen ve video başlatabilen bireysel kayıtları beyaz listeye eklemenize izin veren biraz rahatsız edici bırak özelliği bulundurmaktadır..

Uzak alan sesli komutların tümünü orijinal olarak destekliyor; böylece müzik çalmak, akıllı ev aygıtlarını denetlemek, bir alışveriş listesine öğeler eklemek, hava durumunu kontrol etmek ve başka şeyler yapmak için kullanabilirsiniz. Fakat benim ilginç olan şey, bir çağrı cihazı olarak ya da daha geleneksel anlamda bir video telefonu olarak kullanılabilme yeteneğidir. Echo Show ile birlikte Amazon, Echo üniteleri ve Alexa uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefonlar arasında arama ve mesajlaşma yapılmasına izin veren Alexa cihazları için yeni bir iletişim platformu başlatıyor. Drop In adı verilen bir özellik, birisinin çağrıya "cevap vermesine" izin vermeden cihazların anında bağlanmasını sağlar.

Bu Echo Show'un akıllı telefonlarımızı kullanarak dünyanın herhangi bir yerinden istediğimiz kişiyi arayabilmemizi internete her zaman hazır bağlı video olmasını sağladığı anlamına gelir. Skype ve FaceTime gibi servisler sevdiklerimizden uzak olduğumuzda görüşme deneyimlerimizi tamamen değiştirdi çünkü video görüşmesi sesli aramadan yahu kısa mesajdan daha samimi. Ancak FaceTime ve benzeri hizmetlerin kendi sınırlamaları vardır: Açık ve kullanılabilir bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayar gerekir ve karşı taraftan çağrıyı cevaplaması gerekir. Her zaman yanan ve görüşme için hazır olan bir video interkomunda böyle sınırlamalar yoktur.

100 dolar indirim

Amazon, sınırlı bir süre için iki Echo Show için indirim sunuyor. Eğer bir Echo Shows alırsanız,ikinci bir satın almayı planlıyorsanız 100 dolar indirimden faydalanabilirsiniz.

Sekiz mikforona sahip olan cihaz 7 inç olup ön plana bakan 5 magapiksellik kamera ve iki inç hoparlör çifti bulundurmaktadır. Yeni Show 28 Haziran'da müşterilere gönderilmeye başlanacak ve Amazon şu anda müşterilerin 360 $ karşılığında iki tane satın alabileceği bir promosyon yürütüyor.

ABD'den 229.99 $ (İngiltere'de 220, Birleşik Krallık'ta 240 €) ön sipariş için mevcut olup 28 Haziran'da sevk edilecek.