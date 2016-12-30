Amazon Teslimatları Zeplin Depolarından Yapacak!

Geçtiğimiz günlerde insansız hava araçları ile ilk teslimatını yaparak bu konuda oldukça fark yaratmayı başaran Amazon şimdi ise durumu bir adım daha ileri götüreceğini söyledi. Amazon için yapılan açıklamalarda zeplin ile uçan depolar üzerinden dağıtım yapılmasının planlandığı belirtilirken böyle bir projenin faaliyete geçmesi dünya genelinde oldukça fark yaratacak.

Amazon Teslimatları Otonomlaştırıyor!

Geliştirilen özel zeplinler ile birlikte çok fazla ürünün aynı zamanda taşınabilmesi sağlanacak. Üstelik geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan insansız hava araçlarıyla teslimatta da yine bu depolar kullanılacak. Havada depo görevi görecek zeplinlerden teslimat yapılması gereken ürünler insansız hava araçlarıyla alınacak ve teslim edilecek. Böylece zeplin ile mesafeleri kısaltacak olan Amazon insansız hava araçlarıyla hızlı bir şekilde teslimatlarını gerçekleştirerek. Bu da teslim sürelerini çok daha kısa hale getirecek.

Zeplin ile ilgili geliştirilen projenin başarıya ulaşması halinde özellikle kargo gibi sektörlerde çalışan firmalar adına da farklı bir iş fikri sunulmuş olacak. Hava ulaşımı, kara ulaşımına göre daha pratik ve hızlı olduğu için acil gönderilerde zeplin ya da benzer hava araçlarının kullanılması söz konusu olabilecek. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda denenmeye başlayacak zeplin projesinin başarıya ulaşması oldukça merak uyandırıyor.