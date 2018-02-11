Amazon yaşanan kargo sorunlarından dolayı en iyi çözümü kendi kargo şirketini kurarak buldu...

Popüler satış sitesi Amazon'un yakın bir tarihte kargo hizmeti sunması bekleniyor. Sistemin sadece Amazon'a özel olması bekleniyor.

Amazon, en geç Mart ayına kadar ilk denemelerini yapmaya başlayacak ve hizmet 2018 yılının sonuna kadar küresel hale getirilecek. Hizmet tahmin edildiği gibi ilk olarak ABD sınırları içinde başlayacak.

Kısa süre içinde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeye girmeye planlayan Amazon'un bu hamlesi özellikle ülkemizdeki kargo firmalarını göz önüne aldığımızda gerçektende harika bir fırsat olacaktır. Umarız Amazon kısa süre içinde istediğini gerçekleştirir.



Siz Amazon'un kendi kargo şirketi kurması hakkında ne düşünüyorsunuz?