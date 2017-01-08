Amazon Alexa olarak piyasaya sunulan ürünün, bazı istenmeyen olaylara da yol açabileceği görüldü. İşte detaylar.

Amazon Alexa olarak piyasaya sunulan sistem için en önemli özelliklerden bir tanesi alışveriş yapılmasına imkan sağlanması. Öyle ki verilecek komutlar ile birlikte Amazon Alexa’ya istekler iletilerek, sipariş verilmesi sağlanabiliyor. Bu durum bazı güvenlik sorunlarına da şimdiden yol açtı. Öyle ki yaşanan son örnekler, Amazon Alexa’nın farklı kötü örneklere yol açabileceğini de gösteriyor.

160 Dolarlık Sipariş Verdi!

Geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımlarda Amazon Echo aracılığıyla bir çocuğun 160 dolarlık sipariş verdiği belirtildi. Üstelik sipariş sırasında çok basit komutların kullanılması ve kız çocuğunun bir bebek istediğini belirtmesi yeterli. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından ise durumu diğer Amazon Alexa kullanıcıları da teyit etti.

İlk Değil!

Daha önce de Amazon Alexa üzerinden konuşma yapan bir çocuk için Amazon Alexa yetişkin içerikler sunmaya çalışmıştı. Bu bakımdan sesli asistan her ne kadar yetenekli olsa da kontrol edilmemesi halinde ciddi sonuçlar yaratabileceğini de gösteriyor.

Önlemler Alınacak!

Konuyla ilgili elde edilen son bilgilerde ise Amazon Alexa için yeni geliştirmelerin yapılacağı ve kontrol noktasında farklı güvenlik seçeneklerinin sunulacağı belirtildi. Alexa'da yeni kodlu bir sisteme geçilerek, siparişlerin onaylanması adına özel kodların girilmesi istenecek. Böylece çocuklar tarafından hatalı bir şekilde sipariş verilmesi de önlenecek.

Amazon Alexa için yaşanan son örnekte 6 yaşındaki çocuk Amazon hesabı üzerinden 250 Dolarlık bir ürün almıştı.