Alzheimer'da Büyük Umut!

Unutkanlık, hafıza kaybı gibi pek çok farklı etkisi bulunan ve kişilerin hayati tehlikesine yol açan Alzheimer için uzun zamandan beri üzerinde çalışılıyor. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalarda özel bir ilacın geliştirildiği ve farelerde bu ilacın uygulanması sonucunda olumlu tepkilerin alındığı ifade edildi.

Alzheimer İlacı Geliştirilebilir

İngiltere'de gerçekleştirilen deneylerde özellikle beyindeki hatırlama işlevini azaltan bir proteinin yeniden desteklendiği ve bu konudaki eksikliğin giderilmesinin çalışıldığı açıklandı. Bu doğrultuda yapılan ilk testler olumlu sonuç verirken özellikle önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni testler ile birlikte ilacın tam olarak etkili olup olmadığı görülebilecek. Alzheimer beyinde ciddi oranlarda hasar yaratırken unutkanlık ile birlikte kısa süre içerisinde kişilerin tüm anılarını hatırlayamama ve kendini tanıyamamasına yol açıyor. Bu açıdan kişilerin yaşam kalitesini direkt etkileyen böyle bir hastalık için ilacın geliştirilmesi halinde ise oldukça büyük bir gelişme yaşanacak.

Dünya genelinde en çok eksikliği yaşanan rahatsızlıklardan birisi olan alzheimer için bu yönde bir desteğin sağlanacak olması büyük bir umut sağlayacak. Şu anda tedavide test süreçleri ile ilgili çalışmaların devam ettiği alzheimer hastalığında ilacın 10 yıllık bir süre içerisinde insanlarda denenebileceği belirtildi.

Çalışmalar şu anda çok temel düzeyde olduğundan dolayı sadece hayvanlar üzerinde testler gerçekleştiriliyor. Yapılacak yeni geliştirmeler ile birlikte 10 yıl sonunda ilaç insanlar üzerinde denenebilir duruma gelecek.