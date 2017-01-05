Yeni fotoğraf sızıntısında altın Galaxy S8 görüntülendi. İşte yeni renkteki S8 ile ilgili detaylar.

Samsung'un 2017’de tanıtacağı Galaxy S8 akıllı telefonunda söylentiler ve sızdırmalar devam ediyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmadığı gibi Samsung’un en az 1 aylık süre içerisinde açıklama yapması da beklenmiyor. Çin'in Weibo servisi tarafından telefonun gerçek bir fotoğrafı görüntülenirken, özelikle altın renginin sızdırılmış olması Galaxy S8 için dikkat çekti.

Galaxy S8 Sızdırmalarına Uyuyor

Yeni fotoğrafta görülebilen detaylar, bugüne kadar yapılan Galaxy S8 sızdırmalarına da oldukça uyuyor. Bu bakımdan konuşulan iddiaların büyük bir bölümünün gerçek olabilmesi mümkün.

3B Dokunmatik Özellik Gelebilir

Galaxy S8 için en çok konuşulan konular arasında 3B dokunmatik özelliği yer alıyor. iPhone modellerinden alışkın olduğumuz 3B dokunmatik özellik Galaxy S8 ile birlikte artık Samsung cihazlarda da yer alabilir. Ayrıca cihaz için popüler kalem S Pen desteği de kesinleşmiş gibi.

Telefon için yapılan incelemelerde dikkat çekilen diğer bir detay alt çerçevede düğmeler olmaması. Bu bakımdan bugüne kadar heyecan verici bir şekilde gelmesi beklenen Galaxy S8 için şimdiden ilginç yeni özelliklerin geleceğini söylemek mümkün.