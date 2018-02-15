E-Devlet üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır. Soyağaçınızı nasıl öğreneceğiniz adım adım haberimizde...

E-Devlet, dün alt üst soy bilgisi sorgulama özelliğini kullanıma sunmuştu. Alt üst soy bilgisi sorgulama özelliğinin sunulmasından sonra Türkiye.gov.tr yoğun ilgiden dolayı çökmüştü.

Bugün yavaş yavaş kullanıma açılan E-Devlet üzerinden alt üst soy bilgisini nasıl sorgulayacağınızı anlatıyoruz. Alt üst soy bilgisi sorgulama işlemine geçmeden önce E-Devlet şirenizin olması gerektiğini unutmayın.

Alt üst soy bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

1. Adım: PTT'den E-Devlet şifrenizi alın.

2. Adım: Alt üst soy bilgisi sorgulama sayfasını web tarayıcısından açın. Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

3. Adım: E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

4. Adım: Sisteme giriş yaptıktan sonra soyağacınız otomatik olarak yüklenecektir.

Soyağacı nedir?

Nüfus Hizmetlerinin yürütülmesi ile nüfus kayıtlarının tutulmasına ve nüfus kayıtlarına ilişkin bilgi ve belge verilmesine ilişkin hususlar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi "Nüfus kayıt örneklerini; kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler." hükmündedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soyağacı veya soy kütüğü ya da şecere verilmesine yönelik bir düzenleme bulunmadığından, bu yöndeki talepler yukarıda belirtilen mevzuat hükmü doğrultusunda ilgililerin alt ve üst soylarına ait düzenlenen nüfus kayıt örnekleri ile sağlanmaktadır.

Sistemde hala yoğunluk olduğu için "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır." uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. İlerleyen saatlerde soyağacı sorgulamayı denemek daha sağlıklı olacaktır.

Sizin soyağaçınız ne çıktı?