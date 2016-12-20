Almanya'dan Her Sahte Habere 500 Bin Euro Ceza!

Almanya hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamalarda Facebook gibi popüler sosyal medya ağları üzerinden paylaşılan yalan haberlere karşı özel önlemlerin alınacağı ve para cezalarının kesilmeye başlanacağı belirtildi. Böyle bir uygulamanın sürdürülecek olması kişilerin özellikle Facebook üzerinden yalan haber paylaşımını daha da minimuma indirecek. Üstelik konu ile ilgili yapılan açıklamalarda Facebook için de önemli bir gözdağı verildi.

Yalan Haberlere 24 Saat Süre!

Almanya Hükümeti Meclis’te görüşülecek bir düzenlemeyle birlikte Facebook'a 500 bin Euro ceza vermeyi amaçlıyor. Bu cezanın gerekçesi ise yalan haberlerin sistemden kaldırılmaması. Öyle ki düzenlemenin Meclis’ten geçmesi halinde yalan haberlerin sitede 24 saatten daha fazla bir sürede kalması halinde Facebook'a her haber için 500 bin Euro'luk bir ceza kesilecek. Bu kadar yüksek bir cezanın tek bir haber için kesilecek olması Facebook için artık yalan haberlere karşı kalıcı çözüm bulunmasını da zorunlu hale getiriyor.

Konu ile ilgili paylaşılan bilgiler sonrasında Facebook cephesinden henüz olayla ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da Almanya, pek çok farklı ülke için de önemli bir örnek teşkil edebilir. Bu açıdan Almanya'daki örneklerin farklı ülkeler ile çoğalması halinde Facebook ekonomik anlamda tüm Bu cezalara karşı zorlu bir süreçten geçebilir. Bu bakımdan Facebook tarafından geliştirilen yeni sistemlerin daha etkin bir şekilde kullanıma sunulması ve yalan haberlerin sistemden tamamen kaldırılması sağlanmalı.