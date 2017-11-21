Almanya Federal İletişim Servisi, son zamanlarda dile getirilen çok sayıda şikayetten ötürü çocuk akıllı saat satışlarını ülkede yasakladı...

BBC'nin haberine göre Almanya Federal İletişim Dairesi, çocuklara yönelik akıllı saat satışlarının ülke genelinde durdurulması yönünde bir karar verdi. Söz edilen yasak, servis sağlayıcı ile resmen tebliğ edildi.

Bu kararın alınmasında iki büyük neden bulunuyor. İlk olarak ebeveyinler, kasıtlı veya kasıtsız şekilde çocuklarının bütün konuşmalarını dinleyebiliyor. Böylelikle ebeveyinler sadece kendi çocuklarının görüşmelerine müdahil olmakla kalmıyor aynı zamanda diğer çocuklarında mahrumiyetini ihlal ediyorlar.

İkince nedense söz edilen cihazların, eğitimi ciddi şekilde sabote etmesi. Fakat cihazlarda yer alan bazı uygulamalar vasıtasıyla; öğretmenlerin her sözü ve her dersi garip bir denetim altında kalıyor. Bu da eğitimcileri ciddi şekilde zora sokuyor.

Almanya Federal İletişim Dairesi'nin bu kadarla yetineceğini düşünmüyoruz. Sızan dedikodulara göre, akıllı telefonlar sınıfa getirilmeden önce toplanacak ve dersin ardından sahiplerine iade edilecek.

Siz akıllı saatler hakkında ne düşünüyorsunuz?