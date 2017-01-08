Kişilerin alkol oranı artık bilek bandıyla kolay bir şekilde öğrenilebilecek. İşte konuyla ilgili detaylar.

Milo Sensor tarafından geliştirilen yeni bileklik, kişilerin alkol oranlarını takip etmesini sağlıyor. Geliştirilen yeni ürün vücuttaki tere dayalı olarak çeşitli kimyasalları algılayan ve analiz edebilen bir sisteme sahip. Giyilebilir sensörler tarafından gerçekleştirilen bu analizler sonrasında ise kişilerin alkol oranı kolay bir şekilde belirlenebiliyor.

Alkol Oranı Takip Edilecek!

Yeni giyilebilir bileklikte hedef, kullanıcının alkol seviyesinin sürekli olarak izlenmesi. Bu sayede bileklik kullanıcıları içki kullanımlarında daha dengeli bir şekilde gidebiliyor ya da kişilerin belirli bir seviyeyi gördükten sonra içkiye ara vermesi sağlanabiliyor.

Şirket, CES'e kadar gizli bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, CES’te yapılan tanıtımın ardından bileklik resmiyet kazandı ve tüm dünyada kısa süre içerisinde fark yarattı.

Kişilerin alkol oranını bileklik üzerinden takip edebilecek olması, çoğu kişi için cazip bir nokta. Öyle ki içilen içkiler sonucunda alkol oranının ne kadar olacağını tahmin edebilmek çok kolay değil. Bu bakımdan giyilebilir bir teknoloji ile aşırı alkol tüketimi nedeniyle yaşanacak sorunlar önlenebilir. Bu bakımdan ürünün piyasada ilgi görmesi bekleniyor.

Bileklik Fiyatı Ne Kadar?

Milo Sensor tarafından üretimi gerçekleştirilecek özel ürünlerin etiket fiyatları net olarak belirtilmese de yapılan tahminler cihazların 100 ile 150 Dolar arasındaki bir fiyat ile satılacağı yönünde.