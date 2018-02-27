Ünlü sanatçı Alişan verdiği konser sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, ses tellerinde kist olduğunu yakında amelyat olacağını açıkladı...

Ünlü sanatçı Alişan sevgilisi Buse Varol'la evlilik hazırlıkları yapmaya devam ederken özel bir mekanda sahne aldı. Müstakbel kayınvalidesi ve sevgilisi Buse'nin izlediği konser sonrasında basın açıklaması yapan ünlü şarkıcı bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı.

Konser sonrası sesinin gittiği gözlenen Alişan, ses tellerinde kist olduğunu belirterek yakın zamanda ameliyat masasına yatacağını belirtti.

Ses tellerindeki kist yüzünden uzun zamandır sıkıntı yaşadığını belirten Alişan, "Konsere iğne yaptırıp geldim. Ses kısıklığı yapıyor. Ayın 5'inde ameliyat olacağım. Normalde küçüktü. Ancak aradan geçen zamanda büyüdü." ifadelerini kullandı.