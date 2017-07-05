Sanal gerçeklik piyasası gittikçe genişliyor. Bununla birlikte bilgisayar oyunlarında ve sanal gerçeklikte şirketler yatırımlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Dell, E3 fuarında büyük bir süpriz ile AMD işlemcili yeni oyun bilgisayarını tanıttıktan sonra şimdi de dev yatırımla gündeme geldi. Alienware Area-51 modellerini tanıtan Dell, alışagelmişin dışında şık tasarım çizgileriyle ilgiyi üzerine toplamayı başarmıştı.

Alienware ve Dell yeni çok çekirdekl işlemci seçeneklerine sahip masaüstü oyun bilgisayarı olan Alienware için şimdilerde dev bir yatırıma imza attı. Sanal gerçeklik deneyimin yaşatan yeni Dell Inspiron masaüstü oyun bilgisayarını tanıtan Dell, dünyanın lider PC oyun markası olmaya devam etmek bununla birlikte büyümek istiyor.

Bilgisayar oyuncularına beklediklerini sunabilmek için büyük bir kararlılık ile yaptıkları işlere devam eden Alienware ve Dell, devamlı olarak genişleyen teklifler ortaklık inovasyonlarıyla PC oyun, e-spor ve sanal gerçeklik için dev yatırımlara devam ediyor.

Alienware, Dell Gaming ve XPS Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Frank Azor, "Hayranlarımızın Alienware ve oyun PC'lerimize duyduğu tutku, bizim can damarımız... Biz de aynı tutku ve en ileri inovasyon, tasarım ve performansı sunma kararlılığımız sayesinde beklentileri aşmaya ve taleplerini karşılamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak beklentileri karşılayacaklarının altını çizerek yatırımlar hakkında da konuştu.