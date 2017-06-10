Aleyna Tilki'nin şarkısı neden YouTube'dan kaldırıldı?

Cevapsız Çınlama şarkısıyla sadece ülkemizde değil dünya çapında da en çok dinlenen 16 yaşındaki yıldız Aleyna Tilki telif davasıyla karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz gün Çağatay Akman'ın popüler şarkısı telif hakları nedeniyle YouTube'dan kaldırıldı. Şimdi de telif davası yüzünden gündem konusu olan genç şarkıcı Çağatay Akman'dan sonra Aleyna Tilki'de telif davası grubuna dahil oldu. 200 milyondan fazla izlenen Cevapsız Çınlama şarkısıyla dikkatleri üstüne çeken 16 yaşındaki Aleyna Tilki'nin popüler şarkısı telif nedeniyle kaldırıldı. Söz konusu iddiaya göre YouTube, videoyu Aleyna Tilki adıyla kendini tanıtan birinin başvurusundan sonra klibi kaldırmış. Milyonların dinlediği Cevapsız Çınlama ile üne kavuşan genç yıldızın şarkısı telif hakkı hakkı nedeniyle kaldırıldı. Bu gündeme bomba bigi düşen davanın ilginç detayı ise Aleyna Tilki, adıyla oluşturulan telif hakkı ihlalinden sonra '' Cevapsız Çınlama'' YouTube'dan yayından kaldırılması dikkatleri üstüne çekti. ​Çağatay Akman'ın popüler şarkısı "Gece Gölgenin Rahatına Bak" parçasının ardından başka bir popüler şarkı daha YouTube'dan kaldırıldı. YouTube tarafından video kaldırıldıktan sonra Aleyna Tilki resmi Twitter hesabı üzerinden YouTube'a sitem itti. Direkt olarak telif bildirimden dolayı parçasının kaldırılmasına sitem eden Aleyna Tilki, "Ben niye kendime telif hakkı koyayım. Aleyna Tilki tarafından telif hakkı yemiş video" ifadelerini kullandı. Yaşanan bu olayın ardından sosyal medyada espriler havada uçuştu. Peki siz YouTube'ın telif hakları nedeniyle videoyu kaldırması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şindar OKAY Tüm yazıları

Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..

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