Orta segment akıllı telefon Alcatel Idol 5'in özellikleri gün geçtikçe netleşiyor. Cihazın artık FFC sertifikası var. İşte yeni Alcatel Idol 5!

Alcatel Idol 5'in 6060C model numarasını taşıdığı söyleniyor. Şimdi, bu cihaz FCC sertifikasını almış görünüyor. Bu, şirketin akıllı telefonu resmi hale getirmesinden çok önce olmayacağını gösteriyor. Özellikle Alcatel 6060C, AT & T'nin bir yan kuruluşu olan Cricket Wireless'a özel olarak söyleniyor.

2GHz ve 3GB RAM hızında çalışan bir Octa çekirdeği Snapdragon 625 işlemcisi ile donatılmış olarak geldiğini daha önce belirtmiştik. Geriye kalan spesifikasyonlar söz konusu olduğunda, akıllı telefonun 1080 × 1920 piksel çözünürlüğe sahip bir 5.2-inç FHD ekrana yer verdiğini gösteriyodu. Depolama açısından da, 32GB'lık genişletilebilir varsayılan depolama alanı yer alacaktı.

Yazılımın ön tarafında, Alcatel Idol 5'in Android 7.1.1 Nougat OS üzerinde çalışması muhtemel. Kamera departmanında cihazın ön kapağında 12MP arka kapağında ise birincil 8MP'lik selfie kamerası yer alacak. Resmi olarak piyasaya sürüldüğünde, akıllı telefonun özelliklerinde çok az farklılık görebiliriz. Umuyorum yakın zamanda Alcatel, Idol 5'i piyasalarda göreceğiz.

Snapdragon yonga setiyle birlikte gelen Alcatel Idol'un yeni versiyonunun Alcatel 6060C olduğuna inanılıyor. Cihaz, FCC'den onay aldığına göre Alcatel Idol 5'in tanıtımına çok kalmadığını söylememiz mümkün. Elbette net olarak tüm özelliklere telefon açıklandıktan sonra ulaşacağız.

Peki siz orta düzey bir telefon alacak olsanız Alcatel Idol 5'i tercih eder misiniz?