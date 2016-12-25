Akıllı Saatte Huawei Farkı: Huawei Fit

Huawei, giyilebilir ürün yelpazesini yeni ürünlerle genişletmek isterken tanıtılan Huawei Fit tanıtım tarihi itibari ile oldukça ilgi çekti.

Huawei Fit İncelemesi

Şu anda özelikle akıllı saat konusunda kafaları karıştıracak derecede çok fazla seçenek var. Her biri farklı özellikleri ile ön plana çıkarken, Huawei yeni Fit modeliyle sektörde ben de varım dedi. Huawei, Huawei Fit rahat ve çekici tasarımı, doğru fiyat dengesi ve fiyatlandırma ile birlikte bu alanda daha ön sıralarda yer almak istiyor. Yapılan ilk incelemeler ise oldukça olumlu.

Huawei Fit Kutusunda Neler Var?

Huawei Fit için yapılan kutu açılış videolarından öğrenebildiğimiz kadarıyla Huawei Fit kutusunda yer alan içerikler şöyle;

Huawei Fit

Mikro-USB kablosu

Özel şarj istasyonu dock

Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu

Güvenlik ve garanti kitapçığı

İnce bir metal gövde ve dairesel tasarımı ile Huawei Fit, tipik bir fitness bandlarından oldukça farklı. Bazı kullanıcılar daha kullanışlı bir görünüm tercih ederken, Fit'in tasarımı ön planda tutan kişiler için de oldukça cazip duruyor. İster spor yaparken isterseniz işinize giderken Huawei Fit kullanmanız size farklı bir hava katacak. Bu açıdan bir aksesuar olarak dahi Huawei Fit’ten söz edebilmek mümkün.

Düğmesiz Bir Akıllı!

Huawei Fit'in tasarımıyla ilgili en dikkat çekici detaylardan birisi ise, giyilebilir cihazın herhangi bir fiziksel düğmeye sahip olmadığı. Mod seçici ya da güç düğmesi gibi bir düğme görmeniz mümkün değil. Kontrol nasıl yapılıyor derseniz ise yanıt basit: dokunmatik ekran etkileşimi.

Sağa sola kaydırma, hafifçe dokunma ya da diğer dokunma seçenekleri ile Huawei Fit kontrolü oldukça kolay.

Su Geçirmez!

Su geçirmez olan Huawei, kullanıcıların her zaman giymesini sağlıyor. Uyurken, koşarken, yağmurlu havada, yüzerken ve hatta duşta. Bu açıdan farklı bir saat olan Fit, diğer saatlere göre oldukça farklı ve bir o kadar da dikkat çekici.