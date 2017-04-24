Bandajlar da artık akıllı bir döneme seçiyor. Akıllı bandajlar sağlığınızı izlemek için 5G verilerini kullanacak.. Peki ne işe yarayacak?

Swansea Üniversitesi akıllı bandaj denemeleri yapıyor. Bilim adamları, bir yaranın nasıl iyileştiğini tespit edebilen ve doktorlara geri mesaj gönderebilen bandajların önümüzdeki 12 ay içinde denenbileceğini açıkladı. Bandajlar, hangi tedavinin gerekli olduğunu izlemek ve bir hastanın aktivite seviyelerini takip etmek için gerçek zamanlı 5G teknolojisinden yararlanacak. Çalışmalar, Swansea Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsü tarafından yönetiliyor.

Sağlık hizmetleri gittikçe teknolojiyle buluşuyor. Bununla birlikte esnek ve sağlam bant genişliğini üretmek için çalışan ekip yara durumunu öğrenebilmenin mümkün olduğunu kaydediyor. Bu bandajlar 5G altyapısına bağlanacak ve telefonunuz vasıtasıyla altyapı sizin hakkınızda bilgi sahibi olacak.

Nerede olduğunu, hangi zamanda ne kadar aktif olduğuzu izleyecek. Tüm bu durumları bir arada gösteren akıllı bandaj dolayısıyla tedavi sürecini yakından takip etmiş oluyor. Sonuç olarak bu araştırmacılar eğer başarılı olursa kumaşın altında neler olup bittiğini öğrenmek mümkün olacak ve yaranın takibi akıllı bandaj ile yapılmış olacak.

Sağlık ile teknolojinin buluşması hakkında ne düşünüyorsunuz?