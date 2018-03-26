Apple'ın merakla beklenen şarj matı AirPower için sayılı günler kaldı...

Apple'ın iPhone 8 ve iPhone X modellerini tanıtığı zaman AirPower adını verdiği şarj matınndan söz etmişti. Fakat AirPower'ın duyurulmasından bu yana 7 ay geçmesine rağman ürün hala satışa sunulmadı. Apple tarihinde duyurulduktan sonra en son satışa sunulan ürün olarak tarihe AirPower için sonunda geri sayım başladı.

Bildiğiniz üzere Apple 27 Mart tarihinde eğitim odaklı bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Apple Pencil destekli uygun fiyaylı iPad modelinin tanıtılması bekleniyor. Etkinlikte AirPower'ın çıkış tarihi de açıklanacak. Tahminlere göre, AirPower'ın çıkış tarihi olaran Nisan ayı gösteriliyor.

Nisan ayında çıkışı yapılması beklenen AirPower'ın 199 dolar gibi rakiplerine 4 kat daha fazla ücrete satılacak. AirPower; iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Apple Watch ve AirPods kasalarını şarj edecek. bütün ürünleri aynı anda şarj ederken, cihazlar arasındaki güç dengesini sağlayacak olan AirPower Qi standartını destekleyecek.

Ülkemiz'de 899 Tl ile 1.099 TL'ye satışa sunulması beklenen AirPower'ın bütün dünya ile beraber Türkiye'de Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor. Henüz hızlı kablosuz şarjı destekleyip desteklemeyeceği bilinmeyen AirPower yüksek fiyatına rağmen beklediği ilgiyi görebilecek mi?