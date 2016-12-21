AirPods Tamir Edilmede Ne Kadar Başarılı?

Uzun zamandan beri piyasaya sunulması beklenen fakat Apple tarafından bir türlü çıkartılan Airpods adı verilen kulaklıklar için geçtiğimiz günlerde resmi satış süreci başlatıldı. Bunun üzerine iFixit kulaklıkların kullanımı için yapılan testler oldukça dikkat çekti.

Airpods Ne Kadar Sağlam?

Özellikle cihazın tamir edilebilirliği ve sağlamlık konusunda yaptığı testler ile oldukça popüler olan iFixit Airpods için de özel bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda telefon kulaklığının hiçbir şekilde tamir edilemeyen bir tasarıma sahip olduğu ve mikroçip konusunda da oldukça kalitesiz bir seçimin yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Oysa Apple tarafından piyasaya sunulan bu ürünler yüksek etiket fiyatlarıyla dikkat çekerken kullanıcıların bu teknolojiden yararlanabilmesi adına mutlaka bütçesini zorlaması gerekiyordu. Fakat yüksek fiyata rağmen çok kalitesiz bir mikroçipin kullanılması ve tamir edilmesi noktasında cihazın çok basit ve sıradan kalması Apple adına ciddi bir puan kaybı yarattı.

Yapılan testlerde cihazın böyle bir sonuçla açıklanması Apple’ın bu konuda başarısız olduğunu da gösterirken bu sonuç doğrultusunda yeni kulaklıkların satın alınması çok mantıklı görünmüyor. Özellikle kulaklıklarda yaşanacak hatalarda kişilerin özel servis imkanından yararlanması neredeyse imkansız. Üstelik cihazın tek bir kulaklığının kaybedilmesi halinde dahi yüksek ücretler ödenmesi gerektiğinden dolayı maddi açıdan da oldukça çıta yükseltilmiş durumda.