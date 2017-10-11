Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods, artık Android cihazlarda Google Asistan'ı kontrol edebilecek...

Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığı kablosuz kulaklığı AirPods, iOS işletim sisteminde sıradan bir kulaklığın ötesinde hizmet sunmaktadır. AirPods'un sensörleri sayesinde kulaklığa çift tıkladığınızda Siri'yi aktif edebilecek, şarkıyı durdurabilecek, yada sonraki/önceki şarkıya geçiş yapabileceksiniz. Fakat bu özellikkler iOS'ta çalışıyor.

Android'de AirPods kullananlar cihazla Bluetooth üzerinden sadece kablosuz kulaklık gibi kullanılabilir. Fakat bu durum AirPodsForGA uygulaması ile değişecek. Google Play Store'da yer alan AirPodsForGA uygulaması ile AirPods'un iOS'teki bazı özelliklerini Android'de kullanabileceksiniz.

AirpodsForGA sayesinde AirPods'a iki defa tıklayarak iOS'te Siri'yi aktif ettiğiniz gibi Android'de de Google Asistan'ı aktif edebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak sunulan uygulama şimdilik Google Asistan'ı yönetmek için kullanıyor. İlerleyen günlerde belki güncellemeler ile şarkılar arasında geçiş özelliği de eklenebilir.