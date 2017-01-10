Apple, AirPodsları Eylül ayında tanıtarak geçtiğimiz haftalarda piyasaya sunarken, ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

iPhone'daki kulaklık jakını öldürme planlarını resmen uygulamaya başlayan Apple, bu aralar kulaklıklar üzerinde farklı çalışmalar yürütüyor.

Kaybola Riski Fazla!

Küçük görünümlü kablosuz kulaklık setleri ile ilgili asıl endişe, kaybetmenin çok kolay olduğu. Üstelik Apple ekibi bir kulaklığı kaybeden müşteriler için değiştirme ücretinde 70 Dolarlık bir ücret istiyor. Bu bakımdan kulaklığın kaybedilmesi kişilere maddi sorun yaşatabilir.

Finder Uygulaması Neden Kaldırıldı?

Bu sorunların giderilmesi ve kaybolan kulaklığın bulunabilmesi adına “AirPodslar için Finder" uygulaması kullanıma sunulurken, uygulama Apple'dan açıklama yapılmaksızın App Store'dan kaldırıldı.

Uygulama, kullanıcılara kayıp AirPodslarını bulmalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturuldu. Bluetooth sinyalini ölçerek ve bir kişiyi kayıp kulaklığa yönlendirmede başarılı olan uygulama bu noktada oldukça ilgi çekti. Bluetooth üzerinden yapılan bu işlemlerde uzak bölgelerde kaybedilen kulaklıklar için destek sağlanamasa da Bluetooth çekim alanı içerisinde bu durum oldukça kolay.

22 Aralık’ta Sisteme Yüklendi

Uygulama 22 Aralık tarihinde incelenmek üzere Apple’a gönderildikten sonra, geliştirici tarafından uygulamanın yayınlandığı resmen duyuruldu. Üstelik yayıncı App Store'daki başvuruyu kutlamak için Reddit üzerinden promosyon kodu yayınladı. Fakat uygulama kalktı.

Apple’ın Gizli Bir Planı Mı Var?

Uygulama, gizemli bir şekilde App Store'dan kayboldu ve Reddit'e göre Apple, insanların kayıp AirPodslarını bulmalarına yardım etme fikrinden pek hoşlanmadı ve bu nedenle bu tip uygulamaların önünü şimdiden kesti.