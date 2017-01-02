Türkiye ile Google arasında yapılan anlaşmalar dahilinde Adli Veri Bankası Projesinin resmen hayata geçtiği duyuruldu.

Adli alanında yapılacak yenilikler ve çalışmalar hakkında kullanıcıların güvenliği ve resmi bilgilere ulaşabilmesi adına Adalet Bakanlığı ile Google arasında uzun zamandan beri görüşmeler yapılıyordu. Görüşmeler dahilinde Adli Google olarak nitelendirilen yeni sisteme geçilecek ve bu sistem sayesinde artık Türkiye genelinde suç oranı, cinayetlerin saati, suçluların eğitim durumları, mesleği gibi cinayet ve adli olaylar ile ilgili pek çok farklı istatistiki bilgiye Google üzerinden yapılacak aramalar ile ulaşılabilecek.

Bekir Bozdağ’dan Talimat!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamalarda bu konuda oldukça önemli bir proje yürütüldüğü de vurgulanırken önümüzdeki günlerde projenin hayata geçeceği belirtilmişti. Bu açıklama sonrasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı ile birlikte hızlandırılan çalışmalar sonuçlandırıldı.

Kontrol Kurumlarda

Yapılan çalışmalar kapsamında projenin Adli Veri Bankası projesi Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Daire Başkanlıkları tarafından yürütüleceği ve bu projenin aynı zamanda Türkiye için de önemli bir örnek teşkil edeceği belirtildi.

Projenin başarıya ulaşması halinde adli alanların yanı sıra pek çok farklı sektör ve alana yönelik Google ile farklı işbirliklerine gidilebileceğini tahmin ediliyor. Adli veri bankası projesi kapsamında verilerin herkese açık olmayacağı, akademisyen, vatandaş, gazeteci gibi kişilerin isteği doğrultusunda bilgilere erişim imkanı sağlanacağı belirtildi.