Adil kullanım kotasından yeni bir düzenlemenin geleceği kesinleşirken yeni açıklamalar heyecan yarattı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapılan açıklamalar adil kullanım kotası konusunda daha erken bir tarihte iyileştirmenin yapılacağını gösterdi. Adil kullanım kotası için özellikle 2019 yılının hedeflendiği daha önce açıklanmış olsa da son gelen bilgilere göre Türkiye'deki kota uygulaması 2018 yılı itibariyle kaldırılacak.

2018 Dönüm Noktası Olacak

2018 yılının ardından internet kullanımında daha özgür ve daha hızlı bir seçeneğe sahip olacak kullanıcılar bu sayede yıllardan beri şikayet ettiği internet şartlarından da kurtulacak. Adil kullanım kotasının tamamen kalkacağı tarihe kadar ise kademeli bir şekilde geçiş yapılacak. Özellikle kota aşıldıktan sonra hızın çok ciddi oranda düşmesi internet kullanımının sıkıntıya sokarken 3 Mbps yerine 5 Mbps’ye düşürülecek hız sayesinde kişilerin daha hızlı bir internete erişme imkanı sağlanacak.

Bu Saatlerde Kota Yok!

Adil kullanım kotası kapsamında en önemli gelişme ise kotanın kaldırılacağı tarihe kadar belirli saatler arasındaki işlemlerin adil kullanım kotasına dahil edilmeyeceği. Gece 02.00 ile 08.00 saatleri arasında yapılan tüm işlemler adil kullanım kotası dahilinde kabul edilmeyecek ve böylece kişiler kota kullanmamak için bu saatler arasında işlemlerini yaparak daha esnek bir kullanıma sahip olabilecek. Adil kullanım kotası ile ilgili yapılan bu açıklamalar kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayabilecek.