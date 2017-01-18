New Balance'den sonra Adidas'ta bir firma ile anlaşarak akıllı saat üretime başlayabilir.

Android Wear'ı yapmak isteyen tasarımcılar büyük markaların bir sonraki adımlarını izliyor. Google'a bazı öneriler sunuldu. Daha önce Amerikalı spor giyim markası New Balance, Intel ile işbirliği yaparak CES 2017 etkinliğine koşu temelli bir akıllı saat duyurmuştu. Tasarım olarak beğenilen bu saatlere bir yenisi eklenir mi?

Neden olmasın..

Adidas bir saat rekabet ortamı için fena bir fikir sayılmaz.. Samsung, LG, Motorola ve Sony'in akıllı saatleri ilk dalgası satış açısından başarılı sonuç vermedi. Adidas akıllı saatleri konusunda konuşan spor elektroniği başkan yardımcısı konu ile ilgili bir süre Adidas'tan akıllı bir saat görmeyeceğiz dedi ancak bununla birlikte "Gelecekte bir miktar ek donanım olacak" sözlerini kullanınca kafaları karıştırdı.

Bu bir Adidas Android akıllı saat anlamına gelebilir mi?

Retro görünümü Adidas koleksiyonu Gogole'un bir sonraki hedefi olabilir. Tasarım bakımından gerçekten etkileyici görünüyor.

Peki siz Adidas imzasının da yer aldığı bir akıllı saat kullanmak ister miydiniz?