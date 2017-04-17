Princeton Üniversitesi'nde bir araştırması Ad Block uygulamaları işlevselliğini yitirmesiyle birlikte yeni bir uygulama hazırlığında. Peki yeni AdBlock nasıl olacak?

Algılanamayan yeni bir araç üzerinde çalışan araştırmacılar yenilmez bir AdBlock hazırlığında. İnternet üzerinde gezinirken can sıkıcı reklamları engellemek adına AdBlock uygulamalarını kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ücretli ve ücretsiz olarak sunulan uygulamaları kullanarak reklamları kapatabiliyoruz. Uzun yıllardan beri AdBlock uygulamaları hayatımızda. Reklam engelleyici olan bu uygulamalar işlevselliğini yitirdiğinin farkında olan araştırmacılar teoride yenilmez bir AdBlock için geliştirme yapmak için kolları sıvadı.

Stanforf ve Princeton araştırmacıları yeni bir AdBlock modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bilgisayar bilimcileri, insanların reklamları nasıl tanımladığına benzer şekilde çalışan yeni bir reklam engelleyicisi oluşturdu. Araştırmacılar, algıladıkları reklamları tamamen engellediğinden ziyade, "Bu bir reklam" tebliğiyle algılayarak reklam engellemenin ahlaki argümanını etmeye çalışıyorlar.

The Perceptual AdBlocker yani Algısal Reklam Engelleyicisi, Chrome tarayıcısında denemek isteyenler için bir uzantı olarak hali hazırda mevcut. Narayanan ve Storey'in reklam engelleyicisi, kullanıcıların reklamları aramak için ziyaret ettiği her web sitesinin kaynak kodunu tarayan mevcut araçlardan farklı şekilde çalışır.

Yapay zeka olarak çalışacak olup bununla birlikte içerikleri ayrıştıracak. Yeni AdBlock modeli reklamları türlerine göre ayıracak. İleri seviye bir AdBlock geliştiricileri bu konu hakkında biraz şüpheli. Yazılıma karşı yeniden önlem alınma ihtimali bulunuyor olup yeni geliştirilmiş olan bu yazılımın en büyük odağı ise Facebook üzerinden yayınlanan dolandırıcı içerikler olacak olup böylesi bir yazılım karşısında geliştiricilerin yazılıma karşı yeniden önlem alınma ihtimali de söz konusu.

Peki siz reklam engelleme servisi kullanıyor musunuz?