Acer tarafından tanıtımı yapılan Acer Predator 21 X, fiyatı ve teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.

CES 2017 kapsamında tanıtımları ile damga vurmayı başaran firmalardan bir tanesi de Acer oldu. Firma tarafından yapılan tanıtımlardan bir tanesi Acer Predator 21 X için gerçekleşirken, bu yeni model donanımları ve fiyatı ile dikkat çekti.

GTA’nın 10. Versiyonunu bile çalıştırabileceği iddia edilen bilgisayarda, performans üstün tutulmuş durumda. Klavyesiyle bile özel olduğunu gösteren dizüstü bilgisayar, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8999 Dolar Avrupa bölgelerindeyse 9999 Euro üzerinden satışa çıkarılacak. Bu açıdan özellikle Avrupa'da bilgisayarın satın alınabilmesi adına 35 bin TL gibi bir ücretin ödenmesi gerekiyor. Kuşkusuz bu yüksek özellikleri ve donanımları ile birlikte bilgisayar daha çok iş alanına yönelik. Bu bakımdan bireysel kullanıcılar için bilgisayarın oldukça pahalı ve yüksek özelliklerde olduğu söylenebilir.

Acer Predator 21 X Teknik Detaylar Neler?

Yedinci nesil Intel Core i7 işlemcinin kullanıldığı bilgisayarda ekran 21 inç boyutunda. Mekanik bir klavyenin kullanıldığı bilgisayar bu özelliğine de dikkat çekiyor. Bilgisayarda yer alan diğer önemli özellikleri ise şöyle;

2 adet NVIDIA GTX 1080 GPU

64GB RAM

1TB’lik dahili bellek e

4 adete kadar 512GB SSD desteği

9 kanaldan hava girişi ve çıkışına yardımcı olan 5 fan