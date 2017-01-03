Acer Chromebook 11 N7 olarak adlandırılan yeni model özellikle dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

Sağlamlık, Acer için son dönemlerde daha fazla önem kazanırken, yeni Chromebook versiyonu oldukça etkileyici. Acer'in 11,6 inç'lik hattında en yeni modeli, C731 model numarasıyla duyuruldu. Üstelik cihaz için ön plana çıkarılan özellikler dayanıklılık ve güvenlik oldu.

Acer Chromebook 11 N7 Özellikleri Neler?

Acer Chromebook 11 N7, biri dokunmatik ekranlı, diğeri de normal olmak üzere iki model olarak sunulacak. Dokunmatik ekranlı olan versiyonun kod adı C731T, diğerinin ise C731. Her ikisinde de 13.66 x 768 piksel olan 11.6 inçlik ekranlar var. Her iki model de Intel HD grafik özelliklerine sahip ve Acer Fine Tip klavyeye ve "tamamen tıklanabilir" dokunmatik yüzeye sahip.

Her iki model de MIL-STD 810G dayanıklılığına sahip olurken, Acer bu konuda oldukça iddialı. Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, yağmur, nem, titreşim, mekanik şok ve düşüşe karşı tamamen dayanıklı oldu belirtilen modeller, özelikle dayanıklı bir cihaz isteyen kişiler için oldukça cazip.

Dünyanın önde gelen Chromebook markası olmak adına Acer şu anda şartları zorlarken Acer Chromebook 11 N7 versiyonları markaya iyi bir ivme katacak durumda.

Cihaz, Ocak ayında ilk olarak Kuzey Amerika'da satışa çıkacak. Avrupa'da 299 Euro ve Kuzey Amerika'da 230 Dolar üzerinden satışa çıkacak