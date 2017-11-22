ABD'nin e-devlet sistemi login.gov üzerinde bulduğu güvenlik zafiyeti karşılığında ABD'li yetkililer Türk Hacker'a teşekkür etti...

Mustafa Kemal Can'ın bulmuş olduğu zafiyet sebeyle hesaplarına girerken kullanılan zorunlu SMS doğrulama sistemi devredışı bırakılabiliyor ve hatta sistem tarafından geçici olarak dondurulmuş hesaplara erişim sağlanıyordu.

Hackerone platformunda başlatılan programın daha 2.gününde zafiyeti bildiren Mustafa Kemal Can isimli Türk hacker geçtiğimşz günlerde zafiyetin kapatılmasının ardından teşekkür listesine eklendi.

Kişisel e-postayla ve Hackerone platformu üzerinden teşekkür edilen Mustafa Kemal Can ayrıca şuana kadar sadece 26 kişinin yer aldığı Hall of Fame listesinde de yer aldı.