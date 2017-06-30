ABD Savunma Bakanlığı Türk Hackerlara Teşekkür Etti!

Türk hackerler yine iş başında. Geçtiğimiz aylarda kritik bir açığı tespit eden beyaz şapkalı Türk hacker Kürşat Oğuzhan Akıncı'ya ABD Savunma Bakanlığı teşekkür etti.

Savunma Teknolojileri Mühendislik Anonim Şirketi'nde Sibet Güvenlik Uzmanı olarak çalışmalarını sürdüren 26 yaşındaki hacker geçtiğimiz aylarda kritik bir açık yakaladı. Bununla birlikte NSA'nın web sunucularında kritik seviyede sayılacak güvenlik açığı tespit etti. Söz konusu durumu belgelemek adına almış olduğu ekran görüntüsünü www.nsa.gov adresine gönderen genç hacker Akıncı, açığı dünyaca ünlü ödül avcılığı platformu Hackerone aracılığıyla Amerika Savunma Bakanlığı'na gönderdi. Beyaz şapkalı hacker Kürşat Oğuzhan Akıncı, kendisine 4 ay sonra dönüş yaparak açığı kapattıklarını belirtiyor. NSA, e-posta yoluyla Türk beyaz şapkalı hacker Akıncı'dan açığın kapatıldığına dair onay talep etti. Bunun beraberinde Akıncı, NSA'ın web sunucularını kontrol ettikten sonra açığın kapatıldığını onaylayarak ABD Savunma Bakanlığı'na geri bildirimde bulunduktan sonra Bakanlık açığın kapatıldığını onaylayan Akıncı'ya 2 teşekkür rozeti verdi. Teşekkür edilenler listesine adını yazdıran Akıncı dünya genelinde şimdiye kadar 295 kişilik listenin arasına girmiş oldu. Akıncı, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın teşekkür edilenler listesinde ise dünyadaki 67. kişi sıralamasında da yerini aldı.

Şindar OKAY Tüm yazıları

Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.