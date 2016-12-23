ABD Kişilerin Sosyal Medyasını Takip Edecek!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir sistem uygulamaya sokulurken özellikle vize alacak vatandaşların vize başvurusu sırasında sosyal medya hesapları da istenecek. Vize başvurusu için hazırlanan dilekçede istenen bilgilere ek olarak artık sosyal medya bölümü de açıldı.

Formda yer alan sosyal medya bölümü üzerinden kişiler sosyal medya hesaplarının adreslerini girerek bu konuda vize başvurusunu tamamlayabilecek. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan resmi açıklamalarda sosyal medya hesapları bölümünün zorunlu olmadığı ve isteğe bağlı bir şekilde sunulduğu açıklansa da bugün gündemde en çok konuşulan konular arasında sosyal medya hesapları üzerinden takibin yapılması oldu.

Girsen Dert, Girmesen Dert!

Sosyal medya hesaplarını paylaşmak istemeyen kullanıcıların bu hesaplarında sakıncalı bilgiler olduğu ve gizlemek istediğini düşünülerek vizenin onaylanmasının dahi söz konusu olacağını iddia edildi. Sosyal medya hesapları üzerinden de kişilerin takibi altına alınacak olması aynı zamanda ülkelerde kaçak yolla kalan kişilerin de tespit edilmesini sağlayabilecek. Öyle ki vize süresi bitmesine rağmen sosyal medya hesabından hala ülkede olduğu tespit edilen kişiler daha kolay bir şekilde yakalanarak sınır dışı edilebilecek. Bu bakımdan sosyal medya kullanımının önemi giderek artarken bu konuda kişilerin daha dikkatli olması da zorunlu hale geliyor.