ABD'de Elektrikli Otomobil İstatistikleri Paylaşıldı

Tesla gibi pek çok iyi yeni üreticinin yanı sıra mevcut otomotiv markalarının elektrikli araçları genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa çıkartılıyor. Tesla tarafından bugüne kadar satılan binlerce araç düşünüldüğünde şu anda elektrikli otomobil konusunda en fazla popülasyon Amerika sınırları içerisinde.

Resmi Rakamlar Paylaşıldı

Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda elektrikli otomobil sayısı ve şarj istasyonları gibi detaylı bilgiler paylaşıldı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 541 bin adet aracın satıldığı açıklandı. Üstelik 2012 yılında sadece 70 bin ile sınırlı elektrikli otomobil satışında 4 yıllık süre içerisinde ciddi oranda artış yaşanmış durumda. Bu da araçlara olan ilginin oldukça yükseldiğini gösteriyor. Elektrikli otomobillerin şarja ihtiyacının karşılanabilmesi adına şarj istasyonlarının kurulması gerekirken Amerika sınırları içerisinde şarj istasyonu sayısı 31 bin gibi oldukça yüksek bir sayıya ulaştı. Bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri sınırları düşünüldüğünde elektrikli araçların kullanılması yaygın şarj istasyonları sayesinde çok daha kolay.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan bu rakamlar pek çok marka ve ülke için de cazip bir örnek teşkil ediyor. Özellikle Çin ve Avrupa Birliği ilerleyen dönemlerde elektrikli araç tüketiminin teşvik edilmesi adına çeşitli projeler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Elektrikli araçların daha çevreci olması ve aynı zamanda ekonomik bir çözüm sunması benzin ya da diğer yakıt seçenekleri ile kullanımda olan araçlara göre çok daha cazip.