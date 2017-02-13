ABD'de doğup büyüyen NASA mühendisi, Trump'ın çirkin uygulamalarıyla karşı karşıya kaldı. Peki bu mühendisin suçu neydi dersiniz?

Amerika Birleşik Devletleri ne yazık ki git gide çirkin haberler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Çoğunluğu müslüman olan ülkelere yaptığı yaptırımlar ile çirkin yüzünü göstermeye başlayan Trump şimdi de NASA mühendisine kafayı taktı. NASA mühendisi Texas Havalimanı'ndan çirkin uygulamalara maruz kaldı. Ancak bunun tek suçu ailesinin farklı bir ülkede doğmuş olmasıydı. Telefonuna el konulan mühendis tartışmalı göçmen yasağından sonra ülkeye girmek istei. Açıklanmayan ve akıl sır sermeyen sebeplerden dolayı gözaltına alınan NASA mühendisi sınır ajanları Sidd'in NASA hakkındaki kritik bilgileri içerebildiğini düşündükleri telefonuna da el koyduktan sonra erişim izni istedi.

Amerika'da doğan ve orada yaşamını sürdüren NASA'nın Jet Motoru Laboratuarı'nda (JPL) çalışanı olduğunu belirtmek istiyoruz. Özellikle de Amerika'da doğduğunu yani bir ABD vatandaşı olduğunu. Ulusal Güvenlik Birimleri tarafından gözaltına alınan Bikkannavar, serbest bırakıldıktan sonra Facebook hesabını kapattı.

ABD vatandaşı NASA'nın Jet Motoru Laboratuarı'nda (JPL) çalışanı Bikkannavar, tüm bu olaylardan sonra bir açıklama yaptı. Bununla birlikte "Yokluğumdam dolayı özür dilerim. Geçen hafta sonu eve dönerken, 'Ulusal Güvenlik Birimleri' tarafından gözaltına alındım. Görevliler telefonumu zorla aldı ve verilerimi kopyalamaları için erişim PIN'imi verene kadar beni serbest bırakmadı. Başlangıçta reddettim çünkü JPL'nin çıkardığı bir telefon kullanıyordum ve erişimi korumalıydım. Sadece net olmak için vurguluyorum. Ben ABD doğumlu bir vatandaşım ve NASA mühendisiyim, üstelik geçerli bir ABD pasaportuyla seyahat ediyorum. Telefonumu ve erişim PIN'ini aldıklarında verilerimi kopyalamayı bitirene kadar beni, göçmenlerin bulunduğu bekleme bölgesine gönderdiler.

Ardından eve döndüm Ulusal Güvenlik'in ve Sınır Güvenlik'in cihazıma herhangi bir şey yükleyip yüklemediklerini belirlemek için bir araştırma yaptım. Ayrıca JPL hukuk danışmanıyla birlikte çalıştım. Aşırı güvenlik endişelerimden dolayı Facebook sayfamı kaldırdım. Dostlarımının hepsi endişeliydi. JPL bana yeni bir telefon ve yeni telefon numarası verdi. Bu, nispeten biraz daha rahatlamama neden oldu." ifadelerine yer verdi.

Özel yaşamına ait sorular sorulan Bikkannavar, telefonun NASA'nın JPL ünitesine bağlı olması sebebiyle Ulusal Güvenlik Birimlerinin erişmesine izin vermedi. Cihaza erişimi korumakla yükümlü olduğunu belirtti. AJanlar ısrar etti ve istedikleri bilgileri zorla Bikkannavar'dan aldı. NASA mühendisi halen verileri kullanarak neden işlem yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyor. Tek neden Trump'ın yeni ayrılıkçı politikaları olduğu düşünülüyor.

Peki siz NASA mühendisinin telefonuna el konulması hakkında ne düşünüyorsunuz?