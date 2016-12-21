AB'den Facebook'a Şok Suçlama

Avrupa Birliği, Apple ve Facebook gibi markalarla sık sık karşı karşıya gelirken farklı yaptırımlar ile sürekli cezalar verebiliyor. Özellikle uzun zamandan beri Apple’ın İrlanda'da yaptığı faaliyetler nedeniyle vergi kaçırmakla suçlanması ve 13 milyar Euro vergi ödemesine mahkum bırakılması gündemde büyük bir ses getirirken benzer bir durum şu anda Facebook için yaşanıyor.

Avrupa Birliği Tepkili!

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamalarda Facebook’un WhatsApp satın alma sırasında mevzuatlara uygun davranmadığı ve bu konuda yanıltıcı ve hatalı bilgi verdiği belirtildi. Facebook için oldukça ciddi olan bu suçlamalara karşı firmanın nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

Savunma Bekleniyor

Avrupa Birliği tarafından yapılan suçlamalar özellikle 31 Ocak 2017’ye kadar mutlaka yanıtlanması zorunlu. Bu nedenle mevcut mevzuatlar kapsamında Facebook tarafından yapılacak açıklamalar ile birlikte sürecin ilerlenmesi sağlanacak. Facebook'a bir aylık ifade süreci tanıyan Avrupa Birliği bu süreç içerisinde verilecek ifadenin ardından resmi süreci tamamlayacak ve Facebook için kesin kararını verecek. Yapılan savunmanın kabul görmemesi halinde ise her konuda olduğu gibi Facebook'un yüz binlerce dolar ceza alabilmesi söz konusu.