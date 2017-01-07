Samsung Galaxy A7 2017 tanıtımıyla resmen geldi. İşte yeni telefonda yer alan özellikler.

A serisinin en güçlü modellerinden olan Samsung Galaxy A7 2017, özelikle A3 ve A5 serisine göre oldukça ideal özelliklerde ve daha da geliştirilmiş durumda. Bu bakımdan yeni model için yapılan tanıtım sonrasında ilgi oldukça fazla oldu.

A Serisi Aynen Devam Ediyor!

Samsung Galaxy A serisine 2017 yılında da 3 model ile yola devam edecek olan Samsung, bu bakımdan 3’lü takımı bozmayacak. Bu bakımdan Samsung Galaxy A7 2017 da A serisinin en güçlü modeli olarak anılmaya bir yıl daha devam edecek.

Samsung Galaxy A7 2017 Teknik Özellikleri

Suya dayanıklı yapısı, daha kaliteli kamerası ve yenilenen tasarımı ile dikkat çeken Samsung Galaxy A7 2017, A serisinde standart hale getirilen parmak izi okuyucusunu da barındırıyor. Telefonda yer alan diğer donanımlar ve teknik özellikler ise şöyle;

5.7 inç boyutu Super AMOLED1920 x 1080 çözünürlüğünde ekran

1.9 GHz frekansta sekiz çekirdekli işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili hafıza

256 GB'a kadar destek sunan MicroSD kart

156.8 x 77.6 x 7.9mm ölçüleri

3600 mAh kapasiteli batarya

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac desteği, Bluetooth 4.2, ANT+, USB Type-C ve NFC

Telefon segmentine göre oldukça iyi bir performans sunuyor. Özelikle A serisinde en çok satış yapması beklenen telefon Samsung Galaxy A7 2017.