Belki de arabaya boyu zor yetişen 8 yaşındaki çocuk ailesinden gizli anahtarları alıp arabayla kaçıp McDonald's'a gitti.

YouTube birşeyler öğrenmek için gerçekten güzel bir site. YouTube'da yer alan sürüş dersi videolarını izleyen çocuk burada öğrenmiş olduğu bilgiler doğrultusunda araba sürmeyi öğrendi. Ve ailesinden arabayı gizli bir şekilde alıp McDonald's'a gitti. YouTube bildiğiniz üzere yemek yapmaktan tutun makyaj eğitimlerine kadar birçok içeriği bulunduruyor. Her şeyle ilgili içerik bulunduran YouTube'da yer alan araba kullanma videoları 8 yaşındaki çocuğun dikkatini çekmiş olacak ki izleye izleye araba kullanmayı öğrenmiş.

8 yaşındaki çocuk hamburger için sabırsızlanmış olacak ki arabayı kaçırıp McDonald's'a gidiyor. Anneleri ve babaları uyuduktan sonra 8 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kız kardeşini yanına alıp bulundukları yerden yaklaşık 145 kilometre uzaklıktaki McDonald's'a gitti. Görgü şahitleri, küçük çocuğun trafik kurallarına uyduğunu belirtti. Çocuğun babası YouTube videoları izleyerek araba kullanmayı öğrendiğini söyledi. Görgü tanıkları çocuğun yakasını ele verdikten sonra çocuklar polise teslim edildi. Herhangi bir zarar almadan ailelerine teslim edilen çocuklar ailelerine endişeli anlar yaşattı.

Peki siz yaşanan bu ilginç durum hakkında ne düşünüyorsunuz?