Nintendo Switch'e gelecek olan 8. nesil Pokemon oyunun başlangıç Pokemon'ları bugün sızdırıldı...

Nintendo'nun en önemli kozlarından biri olan Pokemon, bu sene içinde Nintendo Switch'e gelmesi bekleniyor. Pokemon Ultra Sun and Moon ile Nintendo 3DS'e son kez gelen Pokemın bundan sonra macerasına Switch ile devam edecek.

Heyecanla beklenen 8. nesil Pokemon oyunundan bugün ilk bilgiler geldi. All Games Delta sitesi bugün 8. nesil Pokemon oyunun balangıç Pokemon'larını sızdırıdı.

Gelecek bozulmayacak ve ateş, su ve çimen Pokemon'ları bu senede başlangıç Pokemon'ları olacak.

Henüz net olmayan 8.nesil başlangıç Pokemon'larına aşağıdan göz atabilirsiniz.