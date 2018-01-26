50 Cent, hesabında unuttuğu bitcoinşer sayesinde 8 milyon dolar kazandı...

Amerikalı ünlü Rap yıldızı 50 Cent, Bitcoin vurgunu yaptı. 2014 yılında satışa çıkardığı Animal Ambition albümünü Bitcoin ile satın alma imkanı sunan 50 Cent, bu albümün satışlarından elde ettiği Bitcoin'leri hesabında unutmuş.

Bitcoin'in yükselişi sayesinde 50 Cent, tam 8 milyon dolar kazandı. Animal Ambition albüm satışlarından yüksek gelir elde eden ünlü Rapçi bu haberi Twitter ve ınstagram hesabından paylaştı.

50 Cent yapmış olduğu açıklamasında; Numara yapmayacağım, bu paraya sahip olduğumu unutmuştum.” ifadesini kullandı. Animal Ambition albümü Bitcoin ile satıldığında, Bitcoin'in değeri 662 dolardı. Şimdi ise Bitcoin'in değeri tam 11.572 dolara yükseldi. Bu artış parasını hesabında unutan 50 Cent'e fazlasıyla yaramış gibi görünüyor.