Nokia 3310'un 4G modeli sertifika aldı. İşte detaylar...

HMD Global'in Nokia 3310'un 4G sürümünü başlatmayı planladığını biliyoruz. 2G modeli bütün ülkelerde çalışmayacağından HMD Amerika Birleşik Devletleri'nde de mevcut olan 3G Nokia 3319'u piyasaya sürdü fakat, daha fazla piyasayı kapsayacak şekilde 4G modeli kesinlikle gereklidir.

Bununla beraber önümüzdeki sene 4G desteğine sahio daha iyi bir Nokia 3310 piyasaya sürülecek. Özellikli telefon, bir süre önce Çin düzenleyici komisyonu olan TENAA'da sertifikalandı. Bu sertifika sayesinde cihazın resmi hale gelmesi için uzun süre beklemek zorunda kalmayacağımızı gösteriyor.

Diğer iki Nokia 3310 modelleri ve yeni modelleri arasında 4G desteği ile beraber gelmesi dışında hiçbir farkı yok. TENAA'da HMD Global tarafından elde edilen görsellere baktığımız zaman tasarım açısından da hemen hemen aynı görünüyor.



Siz Nokia 3310'un yeni versiyonunu beğendiniz mi?