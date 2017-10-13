Bir ada ülkesi olan Vanuatu vatandaşlığı 44 bitcoinle satıyor...

Dünya genelinde pek çok ülke ev alan yada yatırım yapan yabancılara vatandaşlık pasaportu veriyor. Ama ikinci bir vatandaşlık için bitcoin sahibi olmanız yeterli olacak. Zira Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ada ülkesi Vanuatu vatandaşlık hakkı için dijital para birimi olan Bitcoin'i kabul edeceğini açıkladı.

Bu kararı almadan önce 200 bin dolar karşılığında vatandaşlık veren Vanuatu 43.64 Bitcoin yani 200 bin dolar karşılığnda vatandaşlık vereceğini duyurdu. Peki 277 bin kişinin yaşadığı ülkenin vatandaşı olmak size ne gibi bir fayda sağlayacak. İngiliz Milletler Topluluğu'na üye olan Vanuatu vatandaşları 113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Bu ülkeler içinde İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği üyelerinin hepsi birden yer alıyor. Vatandaşlarına düşük vergi imkanı tanıyan ülkede çift pasaporta sahip kişilerden de gelir vergisi talep etmiyor.



Siz 44 bitcoinle vatandaşlık satın almak istemez misiniz?