Önümüzdeki günlerde çıkış yapması beklenen iOS sürümüyle ilgili ne yazık ki iPhone kullanıcılarını kötü bir durum bekliyor.

Apple yeni sürümüyle birlikte 32 bitlik uygulamalara desteğini kesiyor. iOS 10.3.2, iOS 10.3'ün piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıkıyor. Apple'ın yayın notlarına göre, iOS 10.3.2 güncellemesi Siri Kit araç komutlarını düzeltir ve bu komutlar şimdi beklendiği gibi çalışıyor olmalıdır. SiriKit düzeltmesinin yanı sıra şimdiye kadar aldığımız betalarda hiçbir şey bulunmadığından diğer hata düzeltmelerinin ve iyileştirmelerin neler olduğunu bilmiyoruz.

iOS 10.3.2, muhtemelen dışa dönük özellikler yerine hata düzeltmelerine, performans iyileştirmelerine ve güvenlik geliştirmelerine odaklanmaktadır. Apple, şimdiye kadar pek görülmemiş birşey yapıyor ve eski iPhone modellerine desteği kesiyor.

iOS bit desteği iki beta versiyonu da 32 bit cihazları es geçiyor. Bu nedenle güncelleme yaklaşık olarak 43 milyon iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor. Çünkü bu anlamda iPhone 5 ve iPhone 5c modellerini kullanan milyonlarca kullanıcı var. Bu telefonlar son güncelleme ile birlikte iOS.3.1 sürümünde takılı kalacak.

Her ne kadar Apple, bu desteği kesiyor olsa da Android'de kıyasla yine de taktir edilmeyi hak ediyor. Çünkü Android tarafından bu denli eskimiş cihazlar yeni sürümleri bu raddede almıyor. Şüphesiz, Apple, cihazlarını rakip üreticilere göre çok daha uzun süre destekledi. Özellikle Google bile, Premium Pixel ve Pixel XL için iki yıl Android destek sözü verirken, iPhone 5 ve iPhone 5C Eylül 2013'te piyasaya çıktı.

U dönüşü yapılmadığı sürece, iOS 10.3.2 mesajı iPhone, iPad ve iPod touch sahiplerine mesaj göndererek Apple'ın tam bir iOS üretimi boyunca artık garanti vermeyeceğini bildirecek. Bu destek her an kesilebilir demektir.

Yine de Apple, eski olan bu modellerinden desteği daha yeni yeni kesiyor. iOS 10 sürümünün ortasında Apple'ın eleştiri alacak bir aksiyon yapması ilginç.

Peki siz hangi modeli kullanıyorsunuz?