Lenovo S5 Pro'nun fiyatı ve özellikleri bugün resmen açıklandı. İşte detaylar...

Son zamanlarda sürekli gündeme gelen modellerden biri olan Lenovo S5 Pro bugün fiyat detayıyla beraber resmen duyuruldu.

Telefon 6,18 inç boyutunda 2246x1080 piksel ekran üzerine kurulu 128 GB dahili depolamaya sahip olacak. 3.500 mAh pilinin olduğu belirtilen Pro, orta seviyeli güçlü bir rekabete hazırlanıyor. İşi zor olan telefon, fiyat performans konusunda fark yaratacak.

Lenovo S5 Pro, ince bir ekran çentiğine ve ince çerçeveler üzerine kuruluyor. Ön yüzünde 20 megapiksel çözünürlüklü iki adet özçekim kamerası bulunan cihazın arka kapağında ise çift kamera bulunuyor. 20 megapiksel F1.8 + 12 megapiksel kamera üzerine kurulan telefon kutusundan Android 8.1.0 ile geliyor.

Genel olarak telefonun özelliklerini toparlayacak olursak;

6GB RAM - 64 GB Depolama Alanı (MicroSD ile 256 GB'a kadar destek)

Buz Mavisi, Saf Altın ve Kristal Siyahı renk seçenekleri

6.2 inç boyutunda, 2.246x1080 pixel çentikli ekran

Android 8.1 Oreo tabanlı ZUI 5.0 OS

3.500 mAh batarya

Arkaya entegre edilmiş parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi

Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti

12MP +20MP ön kamera 20MP + 8MP arka kamera (Ön ve arka kamerada yapay zeka desteği)

Toplamda 4 kamera kurulumu ile gelen Lenovo S5 Pro, 332 dolarlık satış fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor gerçekten.