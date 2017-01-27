3D TV zamanından önce öldü!

Tüketicilerin tamamen reddettiği yeni bir teknolojiyi çalışarak bu cihazları ''zamanından önce'' çöp olmasına neden oldu.

LG ve Sony, Vizio, Sharp ve TCL de dahil olmak üzere diğer TV yapımcılarını takip ederek, 3D teknolojisini ürün hatlarından kaldırdı.TV'lerine 3D işlevsellik kazandıran son iki TV yapımcısı LG ve Sony, bu yıl 3D filmler ve TV şovları gösterebilecek yeni setler yapmayacaklar.

LG ürün müdürünün açıklamasına göre, yedi yıl sonra , 3D özelliği evrensel olarak asla benimsenmedi ve evde kullanılmak üzere TV seçerken bir satın alma faktörü olmadı.2010 yılında ilk 3D büyük gişe rekorunu kıran 'AVATAR'ın başarısından kısa bir süre sonra, TV şirketleri tüm mühendislik ve pazarlama potansiyelini 3D teknolojisine yatırmaya başladı.

NPD Group'a göre, 2o12'de, TV'lerde harcanan tüm paranın %3'ü 3D TV'lerden oluşuyor.Şimdi TV endüstrisi, alıcılara TV'lerini yükseltmeye teşvik etmek için 4K, HDR ve akıllı TV özelliklerine odaklanıyor.

3D TV endüstrisinde bugün kullanılan çekici özellikler arasında giyilebilir teknoloji, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi özellikler yer almaktadır.

3D TV'lerin teknolojiye yenik düşmesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?