360 derecelik video kaydı yapabilen akıllı telefon ProTruly Darling, Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtıldı.

360 derecelik bir kameraya sahip olmak, herhangi bir gizlilik ya da genelde şık tasarımdan ödün vermek demektir. Gerçekten de, China Daily News tarafından açıklandığı üzere dünyanın ilk "VR çeken telefonu" The Verge'in "ön ve arka yüze muazzam bir kamera çıkıntısı" olarak adlandırdığı bir telefon yer alıyor.

Darling, 5.5 inç tam HD çözünürlüğü (1,920 x 1,080) ile geliyor, Android 6.0 Marshmallow'ı çalıştırıyor, 2.5GHz çözünürlüklü deca-core Helio X20 MT6797 işlemci ile güçlendiriyor ve 4GB RAM içeriyor.

Telefon ayrıca 64GB dahili belleğe ve etkileyici 3,560 mAh pil övünmesine neden olur (çünkü bir VR fotoğraf makinesiyle yetinmek zor iştir). Ayrıca Home tuşunun altında kulaklık girişi, USB-C ve parmak izi sensörü bulunuyor. 360 derecelik çekmiş olduğunuz görüntüleri ve videoları sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

13 megapiksel kamera ve 8 megapiksel ön filme 360 ​​derecelik yanında biri bir ekrana sahip. Üreticiye göre, telefon fiyatı 800 dolar olacak.

360 derece kullanıcı aynı anda her yöne fotoğraf ve video çekmek mümkün kılan ilk telefon. Yani kesinlikle birinin gözünü yakalayacak iyi bir kameralı telefon arıyorsanız bu telefon sizin için iyi bir alternatif olabilir.