Hırsızlar kargo aracından 370.000 USD'den fazla olan 313 iPhone X çalındı...

Hırsızlar, San Francisco'daki bir UPS aracından Apple Store'a teslim edilecek 300'den fazla iPhone X ünitesi çalındı. Kapüşonlu kıyafet giyen üç adam beyaz perşembe günü saat 11:30 civarında Stonestown San Francisco Apple Store'un dışında park etmiş bir UPS aracının içine girdi ve toplam 370.000 USD'den fazla değerinde 313 iPhone X çaldı. Adamlar kaçtı ve henüz yakalanmadı.

UPS sürücüsü Güneybatı San Francisco'daki Stonestown Galleria alışveriş merkezi dışında park ettikten sonra yük alanını kilitledikten sonra hırsızlık yaşandı. Bir kapıcı, şüphelilerin kamyonet kutusunu Dodge van'a boşaltmasıyla birlikte bir fotoğraf çekmeyi başardı.

Neyse ki Stonestown Apple Store'da bir iPhone X satın almak isteyen insanlar için ek üniteler sağlanacak, bu yüzden büyük lansman planlandığı gibi gerçekleşecek.