2017 yılının sonunda Apple Watch'in bir sonraki sürümünü görebilmemiz mümkün. Peki, yeni saatlerde neler olacak?

Çin’de yer alan haberlerde Apple Watch'in yeni nesli 2017 yılının üçüncü çeyreğinde açıklanacak ve Quanta Computer tarafından üretilecek. Yeni saat için verilen bu bilgiler üstelik oldukça detaylı ve teknik özellikleri de içeriyor.

3. Nesil Nasıl Üretilecek?

Yeni saatlerin, yeni sensörler ve yeni tasarıma sahip olup olmadığı net olarak bilinmiyor. Fakat mevcut modellere kıyasla daha uzun pil ömrüne ve Apple Watch'da kullanılan yeni bir Apple S-series çipine sahip olacağı biliniyor.

Apple Watch Piyasada İlgi Çekiyor!

İlk Apple Watch, Nisan 2015'te piyasaya çıkarken CEO Tim Cook tarafından Eylül 2014'te duyurulmuştu. Cihaz hemen hemen dünya genelinde en çok satan giyilebilir saat haline geldi ve hala akıllı saat kategorisinde lider durumda. Bu açıdan akıllı saat sektörü çok iyi bir halde olmasa da Apple için Apple Watch satışları tatmin edici durumda.

Series 1 ve Series 2 Apple Watch modelleri ise 16 Eylül 2016'da açıklandı. Series 1 aslında önceki modeliyle aynıydı, ancak bir çip üzerinde daha hızlı bir çift çekirdekli S1P sistemi yer aldığı için performans anlamında farklılık yaratılmıştı. Series 2 Apple Watch ise 50 metre suya dayanıklı, daha parlak ekran, S2 yongası ve GPS özellikleri ile daha gelişmiş bir Apple Watch seçeneği sunuyordu.

Tüm bu özellikler göz önüne alındığında kuşkusuz Apple Watch 3. Neslinde özellikler çok daha yüksek kalitede olacak. Şimdiden gelmeye başlayan sızdırmalar görüntü kalitesi ve pil üzerine yoğunlaşırken önümüzdeki günlerde daha fazla detay sızdırılabilir.