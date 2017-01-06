Yüz tarama konusunda farklı teknolojiler kullanıma sunulurken özellikle CES 2017de tanıtılan bir sistem oldukça dikkat çekti.

2017 dahilinde yapılan tanıtımlar oldukça önemli güncellemeleri sunuyor. Özellikle Bellus3D olarak adlandırılan tarayıcı, kişilerin 3 boyutlu bir şekilde yüz taramasını gerçekleştiriyor. Özel kamera sistemleri üzerinden yapılan bu taramalarda kişilerin 3 boyutlu görüntüleri mobil cihazlara aktarılabiliyor. Android işletim sistemleriyle uyumlu olan tarayıcı telefonun üst bölümüne takılarak telefon ile uygun bir şekilde kullanılabiliyor.

20 Saniyede İşlem Tamam!

Telefona takıldıktan sonra kişilerin 3 boyutlu bir şekilde görüntü alabilmesi için yaklaşık 20 saniye gibi bir süre yeterli oluyor. Tarama işlemleri tamamlandıktan sonra ise telefon dosyaları içinden görüntü alınabiliyor.

3 boyutlu projeler ya da farklı üç boyutlu teknolojilerde kullanılabilecek olan bu tarama işlemleri özellikle bu alanda faaliyet gösteren geliştiriciler için de cazip bir seçenek yaratıyor. Bu özellik sayesinde kişilerin farklı bir cihaz ya da ürünü kullanması ortadan kaldırıldığı gibi üç boyutlu tarayıcılardan elde edilecek görüntüler sayesinde çeşitli çalışmalarda bu özellikler kullanılabilecek.

Üstelik performansın oldukça yüksek olması da işleri çok daha kolay bir hale getiriyor. Tarayıcının piyasa fiyatı ise 300 dolar. 2017'de piyasaya sunulacak olan tarayıcının oldukça ilgi çekmesi, yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.