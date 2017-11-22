Spotify, yeni yılı 3 aylık üyeliğini 0.99 TL yaparak kutlama yapıyor. Sudan ucuz fiyata yüksek kaliteli müzikler sizleri bekliyor...

Spotify, yeni yıl öncesinde müzik severlerin karşısında müjdeli bir haberle geliyor. Reklamsız yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip milyonlarca şarkıya erişim sağlayan üç aylık Spotify Premium paketi, sudan ucuz fiyata yani 0.99 TL'ye sunuluyor. Fakat bu sürpriz için Spotify'nin bazı şartları var.

Daha öncede kredi kartı bilgilerini sağlamamış veya 30 günlük deneme paketi kullanmamış yeni Spotify Premium kullanıcıları iöin üç aylık paket 0.99 TL olacak.

21 Ekim 2017 itibariyle aktif hesabı olmayan eski Spotify Premium kullanıcıları ise üç aylık paketi 13,99 TL'den kullanabilecek.





Siz Spotify'nin dev kampanyasından faydalanıyor musunuz?